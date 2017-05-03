LG'nin Yeni 4K Monitörü, Dörde Bölünebiliyor!

LG'nin yeni 4K monitörü, ekranı dörde bölerek, aynı anda 4 farklı cihazdan görüntü almanızı mümkün hale getiriyor!

LG'den dörde bölünebilen 4K monitör!

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