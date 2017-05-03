LG'nin Yeni 4K Monitörü, Dörde Bölünebiliyor!
LG'nin yeni 4K monitörü, ekranı dörde bölerek, aynı anda 4 farklı cihazdan görüntü almanızı mümkün hale getiriyor!
LG, Apple'ın 5K monitörünü üretirken sıkıntılar ile karşılaşmış olabilir. Ancak firmanın kendi adına ürettiği en yeni ekranı, esneklik ve ekran konusunda gerekli olan her şeyi kapsıyor. LG 43UD79-B model isimli monitör, 3840x2160 çözünürlüğe sahip, 42.5 inç'lik bir panele sahip ve bu da kendisini hem oyunlar hem de üretim adına oldukça iyi bir seçenek yapmaya yetiyor.
43UD79-B'nin ekranı, 1000:1 zıtlık oranına, geniş 178 derece görüş açısına ve 1.07 milyar renk desteğine sahip bir IPS panel. Her ne kadar 60Hz yenileme hızına en son oyun monitörlerinde denk gelmese de, LG tarafından yapılan basın açıklamasına göre 43UD79-B bir Oyun Modu, Siyah Dengeleyici ve Dynamic Action Sync modlarına sahip. Raden GPU'lara sahip oyuncular için de AMD'nin FreeSync dinamik yenileme oranı teknolojisi ile uyumluluk, ekranın sorunlar ile karşılaşmasını engelliyor.
Monitörün arka kısmına bakıldığında ise iki adet HDMI 2.0 girişi, iki HDMI 1.4 girişi, FreeSyn ile bir DisplayPort 1.2a girişi ve aynı zamanda DisplayPort sinyalini de algılayabilen bir USC-C girişi dikkat çekiyor. Bütün bu girişler ile beraber monitör, çeşitli ekran bölme ayarları ve görüntü-içi-görüntü desteği sayesinde aynı anda dört farklı cihaz için ekran olarak görev yapabiliyor. Başka bir deyişle, ekranı dörde bölerek, dört ayrı cihazdan aynı anda görüntü alınabiliyor.
İki standart USB 3.0 girişini kullanarak da, tek bir klavye ve fare ile, iki farklı bilgisayarı kontrol edebiliyorsunuz. Son olarak da monitörde bulunan iki Harman Kardon hoparlör ve uzaktan kumanda ile bu monitör, kolay bir şekilde 42.5 inçlik bir 4K TV olarak çalışabiliyor.
43UD79-B Japonya'da 19 Mayıs tarihinde, yaklaşık olarak 83.000 Yen (yaklaşık 750 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak...
Levent Öztürk
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