LG'ye Telefon Arenasında Soğuk Duş!
LG, yeni amiral gemisi G6'dan da umduğunu bulamadı. En azından, gelen ikinci çeyrek sonuçları böyle diyor...
LG, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Akıllı telefon pazarında amiral gemisi arenasına bu yıl LG G6 ile çıkan Güney Koreli şirket, Apple ve Samsung'un markajında bir hayli köşeye sıkışmış durumda. En azından gelen ikinci çeyrek sonuçları bunu gösteriyor.
LG'nin açıkladığı 2017 ikinci çeyrek rakamlarına mobil cihaz kategorisinde her ne kadar 2.39 milyar dolar gelir elde etse de, şirketin toplamda 117 milyon dolarlık işletme zararı olduğu bildirildi. Bu da mobil cihazlar kategorisi için büyümenin, geçen yıla oranla durağan kaldığı anlamına geliyor.
Öte yandan LG G6 satışları da beklendiği gibi değil. Beklentilerini yüksek tutan Güney Koreli şirket, satışları arttırmak için şimdilerde G6'nın fiyatını 2500 TL çizgisine kadar çekmiş durumda. Bilindiği gibi telefon piyasaya ilk çıktığında 3500 TL bandındaydı.
Akıllı telefon pazarı son dönemde iyiden iyiye kızışmış durumda. Özellikle üst seviye telefonlara eklenen yeni kamera teknolojileri ve tasarımların özel görünmesi, cihazların fiyatlarını da bir hayli yukarı çekmiş durumda. Buna karşılık Apple ve Samsung gibi güçlü devlerin yanına, şimdilerde Huawei ve hatta ülkemizde Xiaomi de adını yazdırmaya başlamışken, kullanıcı elinde seçeneğin fazla olması da LG'yi ister istemez olumsuz etkilemiş gibi görünüyor.
LG, şimdilerde tüm umudunu yeni telefonu LG V30'a bağlamış durumda. Bakalım yeni modeliyle aradığını bulabilecek mi?
Ercan Uğurlu
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