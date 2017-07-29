LG'ye Telefon Arenasında Soğuk Duş!

LG, yeni amiral gemisi G6'dan da umduğunu bulamadı. En azından, gelen ikinci çeyrek sonuçları böyle diyor...

LG'ye telefon arenasında soğuk duş!

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