Lightning Girişi Olmayan Bir iPhone 13 Nasıl Sıfırlanacak?

Son birkaç ayda karşımıza çıkan birçok iPhone 13 söylentisinden biri, cihazın Lightning bağlantısı da dahil olmak üzere, hiç bir giriş - çıkışa sahip olmayacağı yönündeydi. Şimdi, bu konuya dair daha fazla ayrıntı su yüzüne çıktı. Appleosophy sitesinin haberine göre, Apple donanım ve yazılım mühendisleri, bir iPhone'u sıfırlamak için fiziksel bir kablo yerine Wi-Fi veya Bluetooth kullanarak, internet üzerinden iPhone sıfırlama yöntemini araştırıyor.
Şu anda bir iPhone, iOS üzerinden fabrika ayarlarına döndürülebiliyor. Ancak cihaz açılmazsa veya yazılım bozulursa onu bir PC veya Mac'e bağlamanız gerekiyor. Yeni sistemde, bunu yapmak için fiziksel bir bağlantıya gerek olmayacak.
Appleosophy'nin bildirdiğine göre iPhone, bunun yerine Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla bir tür yardım sinyali yayınlayacak ve bu da bir bilgisayar bağlantısını etkinleştirecek. Alternatif olarak, akıllı telefon çevrimiçi hale geldiğinde kendi başına başlayacak ve kurtarma sürecine geçecek.
Görünüşe göre bu fikirler hala Apple içinde araştırılıyor ve Bluetooth seçeneği, olası güvenlik sorunları nedeniyle (belki de birisinin izniniz olmadan telefonunuzu sıfırlaması) mühendisler arasında şu anda en az popüler olanı.
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