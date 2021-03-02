Lightning Girişi Olmayan Bir iPhone 13 Nasıl Sıfırlanacak?

Lightning kablosu girişi olmayan bir iPhone 13'ün karşımıza çıkma ihtimali giderek artıyor. Peki böyle bir durumda, açılmayan bir iPhone'u, lightning kablosu olmadan nasıl sıfırlayacağız? Apple, "kablosuz iPhone sıfırlama" üzerine çalışıyor!