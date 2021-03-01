Mars görevinde Türk İmzası: Behçet Açıkmeşe Kimdir; Musk'ı Neden Reddetti?

Geçtiğimiz günlerde nefesimizi tutarak izlediğimiz NASA'nın Mars görevinde Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe isimli bir Türk bilim insanının imzası olduğunu biliyor muydunuz? Prof. Dr. Behçet Açıkmeşe kimdir? Açıkmeşe'nin algoritması ne işe yarıyor? Cevaplar, içeride...