TCL "2 Kez" Katlanabilir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Katlanabilir ekranlar, bir köşede unutulmuş Royole FlexPai ile teknoloji dünyasına girdi ve teknoloji dünyasının öncüleri tarafından şekillenerek şimdiden bir elin parmaklarını geçti. Bugüne kadar pek çok markadan çok sayıda model gördük ve elbette aralarına yenileri de katılacak. Elbette katlanabilir ekran teknolojisi şu an için geleneksel akıllı telefonlardan daha pahalı olsa da, zamanla (ek vergileri saymazsak) fiyat dengesi de düzelecektir.
Samsung, Huawei ve LG gibi TCL de katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışan bir marka ve daha önce bu alanda birkaç konsept tasarımını sergilemişti. Şimdi ise yeni bir telefon üzerinde daha çalışıyor ve bu defaki model "sıradan" katlanabilir akıllı telefonlardan daha farklı duruyor.
Sızan çizimlere göre TCL'in yeni modeli birden fazla kez katlanarak hem tablet hem telefon olarak kullanılabilecek. Şirketin MWC 2019'da tanıttığı DragonHinge adını alan katlanabilir mekanizmayı kullanacak olan cihaz, farklı olarak üzerinde iki katlama mekanizmasını birden taşıyacak.
Konsept ilk bakışta biraz tuhaf duruyor gibi görünse de son halini aldığında neye benzeyeceğini bizler de çok merak ediyoruz. Bu arada TCL'in önümüzdeki nisan ayında bir lansman düzenlemesi ve burada TCL 20 serisini tanıtması da bekleniyor.
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