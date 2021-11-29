Linux'ta Gizlenen Sinsi Düşman: "31 Şubat" Tarihinde Gizleniyormuş!

Linux tabanlı bir kötü amaçlı yazılım olan CronRAT'ın, takvimin içinde olmayan 31 Şubat tarihinin içinde gizlendiği ortaya çıktı!

Linux'ta gizlenen sinsi "31 Şubat" tehlikesi

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Linux'ta Gizlenen Sinsi Düşman: "31 Şubat" Tarihinde Gizleniyormuş!

 

 