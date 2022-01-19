Linux İçin Endişelendiren Haber: Yüzde 35'lik Artış Korkutuyor!

Yeni yıl Linux kullanıcıları için bazı kötü haberleri de beraberinde getirdi. Siber güvenlik firması CrowdStrike'a göre, özel olarak Linux'u hedefleyen kötü amaçlı yazılımların sayısı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 35 artış gösterdi.
Kötü niyetli yazılımlardaki artış, özellikle nesnelerin interneti cihazlarını hedefliyor. Zira bu kategorideki cihazları büyük kısmında Linux çalışıyor. Amaç ise, bu cihazları kullanarak devasa botnet orduları oluşturmak ve DDoS saldırıları düzenlemek.
En büyük artış, kullanıcı tabanını yüzde 900 gibi inanılması güç bir oranda artıran Mozi botnetinde görülüyor. Hemen arkasındansa, yüzde 123 ile XorDDoS geliyor.
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