Kuzey Kore, Hack Saldırılarıyla Büyük Bir Kripto Para Serveti Elde Etmiş!

Chainalysis tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Kuzey Koreli bilgisayar korsanları geçtiğimiz yıl kripto para platformlarında en az yedi çevrimiçi soygunda en az 400 milyon dolar değerinde dijital varlığı ele geçirdi.
İnceleme, 2021 yılının, çalınan kripto para biriminin değerinin 2020'den 2021'e kadar yüzde 40 artmasıyla, siber suçluların kaydedilen en başarılı yıllardan biri olduğunu buldu. Çalınan kripto para biriminin yüzde 58'ine kadar olan kısmını Ether oluştururken, Bitcoin ganimetin sadece yüzde 20'sini oluşturuyordu. Kalan yüzde 22 ise Ethereum platformunda çalışan blok zinciri tabanlı varlıklar olan altcoinler veya ERC-20 varlıklarıydı.
Hedefler öncelikle yatırım firmaları ve merkezi borsalar gibi gözüküyor. Kuruluşların çevrimiçi cüzdanlarından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (DPRK) bağlı adreslere kripto para birimini gizlice sokmak için gelişmiş bir kimlik avı kampanyası, kod açıklarından yararlanma, kötü amaçlı yazılımlar ve gelişmiş sosyal mühendislik gibi pek çok farklı yöntem kullanıldı. Fonlar güvence altına alındıktan sonra, diğer kripto para birimlerine dönüştürüldü ve izlerini örtmek amacıyla diğer cüzdanlara karıştırıldı. Sonunda aklanan kripto para, Asya merkezli kripto borsaları kullanılarak "geleneksel" paraya dönüştürüldü.
Hacker'ların tam kimliği bilinmiyor, ancak Chainalysis, ABD istihbaratına göre, son saldırıların çoğunun Kuzey Kore Kim Jong-un hükümetiyle güçlü bağlantıları olan bir siber suç topluluğu olan Lazarus Group tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor. Lazarus Grubu'nun 2010 civarında ortaya çıktığı düşünülüyor, ancak 2014'te Sony Pictures Entertainment hack saldırıları ile ün kazandı. Bu hack saldırılarında bilgisayar korsanları, Sony Pictures çalışanları hakkında kişisel bilgileri çalmış ve Sony film stüdyosunun, James Franco ve Seth Rogen'in başrollerini Kim Jong-un'a suikast düzenlemeyi konu alan bir 2014 komedi filmi olan The Interview'in geri çekmesini istemişti.
Chainalysis incelemesi, Kuzey Kore'nin şu anda yaklaşık 170 milyon dolar değerindeki büyük miktarda kripto para birimine sahip olduğunu söylüyor. Bu paranın neden tutulduğu net olmasa da, raporun yazarları bunun sadece suçlular tarafından aceleyle düzenlenen bir soygun olmadığını, kararlı bir şekilde yürütülen sakin ve hesaplı bir program olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Chainalysis'in blog yazısında "Bu davranışlar bir araya getirildiğinde, kripto para birimi etkin suçları büyük ölçekte destekleyen bir ulusun portresini çiziyor. Sistematik ve sofistike, Kuzey Kore hükümeti - ister Lazarus Grubu isterse diğer suç örgütleri aracılığıyla - 2021'de kripto para birimi endüstrisine gelişmiş ve kalıcı bir tehdit olarak kendini sağlamlaştırdı" deniliyor.
Ağır uluslararası yaptırımlarla zor günler geçirdiği düşünülen DPRK, maliyetli nükleer ve füze geliştirme programlarını finanse etmenin bir yolu olarak giderek daha fazla kripto para birimlerine yönelmiş gibi gözüküyor. 2021'de bir uzmanlar paneli BM Güvenlik Konseyi'ne Kuzey Kore'nin 2019'dan Kasım 2020'ye kadar kripto para birimi hack'leri ile bir kısmı nükleer silah ve balistik füze geliştirmeye yönelik ayılmış olan 316,4 milyon dolar biriktirdiğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen soygunlardan elde edilen fonların nereye gideceğini bulmak inanılmaz derecede karmaşık bir görev olacak, ancak NFT'lerde harcanmayacağını tahmin edebiliriz...
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