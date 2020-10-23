Linux Kullananlara, Bekledikleri Microsoft Edge Haberi Nihayet Geldi

Microsoft'ın yeni internet tarayıcısı Edge, uzun bir bekleyişin ardından nihayet Linux kullanıcıları için de sunuldu.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft Edge, Sonunda Linux'e Geldi!

Microsoft, bu yılın başlarında yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısını macOS işletim sistemine getirmiş, ancak Linux tarafını boş geçmişti. Ancak şirket sonunda Edge'in Linux'e de sunulduğunun müjdesini verdi. Linux kullanıcıları şu an Microsoft Edge ön izleme sürümüne erişebiliyorlar.

Yeni yayınlanan sürümle beraber Edge tarayıcısı artık çoklu platform desteğini almış oldu. Şu an Windows, MacOS, Android, iOS ve artık Linux'un da dahil olmasıyla birlikte tüm büyük platformlarda bulunabilen Microsoft Edge, bu sayede özellikle web geliştiricilerinin de elini rahatlatmış oldu. Böylece web yazılımcıları hazırladıkları web sitelerini tüm büyük işletim sistemlerinde Edge üzerinde test edebilirler.

Microsoft Edge Linux sürümü mevcut haliyle, Ubuntu, Debian, Fedora ve openSUSE de dahil olmak üzere en popüler Linux dağıtımlarını destekliyor.

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