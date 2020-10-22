Microsoft'un, Bilgisayarlara Neden Gizlice Office Kurduğu Ortaya Çıktı

Microsoft'un, kullanıcıların bilgisayarlarına izin almadan ve gizlice Office uygulamalarını kurmasının nedeni ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Microsoft Edge, İzinsiz Office PWA'ları Yüklüyor

Microsoft'un Internet Explorer'ın yerine yayınladığı Edge tarayıcısı sorun çıkartmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Windows 10 kullanıcılarının bilgisayarlarına, izin alınmadan Edge aracılığıyla Office uygulamalarının yüklendiği ortaya çıkmıştı.

Edge kullanıcılarından habersiz olarak yüklenen Office uygulamaları, web uygulamaları olarak da bilinen Word, Excel, PowerPoint ve Outlook PWA dosyaları idi. Normalde bu dosyaların kurulumunu Edge kullanıcıları tarayıcı içinden kendileri de yapabiliyorlar elbette. Fakat bunu kullanmayı istemeyenlerin bilgisayarına gizlice yüklenmiş olması doğal olarak tepki çekti.

Şimdi ise Microsoft, bu durumun Edge tarayıcısında bulunan bir hatadan kaynaklandığını açıkladı. Durumun ortaya çıkmasının ardından Microsoft zaten müdahalede bulunarak yükleme işlemini duraklattığını da söyledi.

Bu dosyalar sizin de bilgisayarınıza yüklendiyse ve kaldırmak istiyorsanız, Denetim Masası veya Ayarlar aracılığı ile Office web uygulamalarından kolayca kurtulabilirsiniz.

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