Linux Kullananlara Kötü Haber: Yeni Zararlı Yazılım Linux'u Hedef Alıyor!

Siber güvenlik araştırmacıları tarafından yeni bir kötü amaçlı yazılım ailesi keşfedildi ve bu yeni aile, direkt olarak Linux sistemleri hedefliyor. Araştırmacılara göre bu yeni kötü amaçlı yazılım, yalnızca kimlik bilgilerini toplamakla kalmıyor, aynı zamanda uzaktan erişimin kapısını da aralıyor.
FontOnLake tarafından tespit edilen kötü amaçlı yazılım ailesi, cat, kill ve sshd dahil olmak üzere standart Linux yardımcı programlarının içine gizlendiği söyleniyor. Saldırganların şu an Güneydoğu Asya merkezli hedeflerin peşinde olduğu belirtilirken, Linux kullanıcılarının sistemlerini koruma altına alması gerektiği ve iyi bir antivirüs yazılımının kullanılması gerektiğinin de altı çiziliyor.
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