Windows'un Emektar Uygulaması Not Defteri, Baştan Aşağı Yenileniyor!

Bir Microsoft çalışanının yanlışlıkla Windows 11 için geliştirilmekte olan yeni Notepad (Not Defteri) uygulamasını sızdırdığı söyleniyor. @FireCubeStudios Twitter'da yeni uygulamanın ekran görüntülerini paylaştı. Görülen o ki, Windows 11 için Not Defteri'ndeki açılır menüler yalnızca Dosya, Düzenleme ve Görünüm'e indirgeniyor. Windows 10'daki Biçim ve Yardım kaldırılmış durumda. İlk ekran görüntüsünde görünen Edit menüsü, Windows 10'da bulunan tüm seçenekleri içeriyor. Windows 11'in stilinde yuvarlatılmış köşeler de ekran görüntüsünde açıkça görülüyor.
İkinci ekran görüntüsü ise, birkaç ilginç yapılandırmanın bulunduğu Ayarlar sayfasını gösteriyor. Birincisi, Microsoft'un Windows 11 için bazı kişiselleştirme seçenekleri sunabileceğini gösteren uygulama teması ayarı. İkincisi, dosya düzenleme deneyimini değiştirme seçeneği. Not Defteri'nde yalnızca yeniden tasarım yerine genel kullanıma dair bazı değişiklikler de olacak gibi görünüyor; bu nedenle Microsoft, kullanıcılara Klasik deneyime geçme seçeneği de bırakmış olabilir. Zira bazı kullanıcılar, Not Defteri'ni sade tasarımı ve basit kullanımı için seviyor.
Bununla birlikte, yeni Not Defteri uygulamasının Microsoft tarafından resmi olarak onaylanmadığını ve henüz geliştirilme aşamasında olduğunu bilmek önemli. Bu, sadece bir sızıntı haberi. Ayrıca, bazen özelliklerin, görünüşte kullanışlı olmalarına rağmen hiçbir zaman tamamen hayata geçirilmediğini söylemeden de geçmeyelim.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın