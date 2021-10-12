Windows'un Emektar Uygulaması Not Defteri, Baştan Aşağı Yenileniyor!

Microsoft, Windows 11'i yayınlamış olsa da yenilikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu yeniliklerden biri de, emektar Windows uygulaması Not Defteri ile ilgili...

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