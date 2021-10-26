Linux Kullanıcılarını Mutlu Edecek Haber: "Çok Daha İyiler!"

?V: Rings of Saturn adlı indie oyunun geliştiricisi Kodera Software, oyundaki hata raporlamaları hakkında bazı ilginç bulgular yayınladı. Oyun birkaç yıldır erken erişimdeydi ve geliştirici, bulunan tüm hataların yaklaşık %38'inin Linux Topluluğu'ndan geldiğini belirtti. ?V: Rings of Saturn'ün tüm kullanıcı tabanının sadece %5.8'inin Linux kullanıcılarından oluştuğu düşünüldüğünde, Linux oyuncularını %650 daha fazla hata bildirdikleri ortaya çıkıyor. Oyun şu ana kadar toplam 12.000 adet satıldı ve bunun sadece 700 adedi Linux sürümüydü..
Linux ile ilgili raporlamanın, platformun daha hantal olmasından mı kaynaklandığını merak edenler için Kodera, durumun böyle olmadığını söylüyor. Linux'tan gelen toplam 400 hata raporundan sadece üçü platforma özel.
Gerçek şu ki, Linux topluluğu, hataları bildirme konusunda oldukça başarılı. Bu, tabii ki açık kaynağın getirilerinden biri. Kodera, yalnızca sayısal olarak değil, nitelik açısından da Linux kullanıcılarını övüyor. Raporlama kalitesi ve ayrıntısının, Linux oyuncuları söz konusu olduğunda son derece iyi olduğunun özellikle altını çiziyor.
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