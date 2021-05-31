Curiosity, Mars'tan Yeni Fotoğraflar Gönderdi: İşte "Bulutlu Bir Mars Günü"

NASA'nın Curiosity yüzey araştırma aracı Mars'ta nadiren görülen bir hava olayı tespit etti: Bulutlu bir gün. Ocak ayının sonundan itibaren başlayan "parlayan" bulutların (ışığı yansıtan buz kristalleri tarafından üretilen bulutların) görüntüleri Curiosity web sitesinde paylaşıldı. Dünya'da çok sık rastlandığı için sıradan gibi görünen bu hava olayı Mars gibi çok ince bir atmosfere sahip gezegen için önemli ve bu sayede yeni bir şey de keşfedildi.
Görev ekibi, bu bulutların Mars için normalden daha yüksek olduğunu ve gezegenin su-buz bulutları için bilinen 60 kilometre en yüksek irtifanın oldukça üzerinde göründüğü belirledi. Bu, onların donmuş karbondioksitten oluşan kuru buz bulutları olma olasılığını yükseltiyor ve bu bulgu, Mars gökyüzü hakkında daha fazla bilgi verebilir.
NASA, Curiosity'nin siyah beyaz navigasyon kameralarıyla bulutları görmenin oldukça kolay olduğunu, ancak renkli kameranın en iyi parlaklığı ürettiğini kaydetti.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın