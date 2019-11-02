Linux Uzmanından Intel'e Güvenlik Eleştirisi!
Intel, bu kez de işlemcilerinde kullanılan Hyper-Threading teknolojisi ile güvenlik tartışmalarına konu oldu!
- Ercan Uğurlu
ABD - Lyons'da düzenlenen Open Source Summit Europe 2019'da güvenlik konusunda mercek altına alınan Intel, bir kez daha güvenlik açığı endişelerini ateşledi. Daha önce Meltdown ve Spectre açıkları ile çokça manşetlere taşınan Intel, bu kez de Hyper-Threading teknolojisi ile gündeme geldi.
Bilindiği gibi Intel işlemcilerde yer alan Hyper-Threading teknolojisi, tek bir fiziksel işlemcinin çok sayıda komut zincirini eş zamanlı olarak işleyerek ortaya performans artışı koymasına yardımcı oluyor. Bu işlemci verimliliğinden özellikle yüksek performans beklentisi içinde olan uygulamalardan yararlanılırken, genel performansa katkıda bulunan bu teknolojinin, öte yandan bir güvenlik açığı oluşturabileceği konusu ise etkinlikte sahne alan Linux Kernel geliştiricisi Kroah-Hartman tarafından ele alındı.
Kroah-Hartman, Intel tabanlı PC'lerin tam anlamıyla güvenli olabilmesi için Hyper-Threading'in kapalı olması gerektiğini savunuyor. Güvenlik güncellemelerini yapan ortalama bir ev kullanıcısı için çok büyük risk oluşturmayacak olan bu konu, yine de Intel için güvenlik tartışmalarını bir kez daha alevlendirecek gibi. Şimdi gözler Intel'e çevrilmiş durumda. Bakalım işlemci devinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelecek mi...
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