Logitech Apple HomeKit Uyumluluğunu Duyurdu
Logitech, Circle 2 kablolu ev güvenlik kameralarında Apple HomeKit uyumluluğunu duyurdu.
Logitech, Circle 2 Kablolu Ev Güvenlik Kamerası'nın artık Apple HomeKit ile uyumlu çalışacağını duyurdu. Apple Home uygulaması sayesinde iPhone®, iPad® ve Apple Watch® üzerinden ev anlık olarak izlenebiliyor, kilit ekranında bildirimler görülebiliyor. Kamera tarafından evde bir hareket fark edildiğinde HomeKit ışıkların yanmasını sağlıyor ayrıca istenmeyen ziyaretçileri uzak tutmak için bildirim ayarlamaları yapılabiliyor. Siri komutlarıyla uygulama üzerinden kolayca yönetilebilen kamera, Circle 2 Companion iOS uygulaması Logi Circle'ı kullanılarak günlük bilgilendirme gibi gelişmiş özellikler sunuyor.
Logitech'in Yeni Girişimler Müdürü Vincent Borel,"HomeKit, Circle 2'nin kurulum ve kullanım kolaylığıyla güzel uyum sağlıyor. Circle 2'nin bir yandan özelliklerini artırırken kameranızı güvenli ve kolay bir şekilde kontrol etmenizi sağlayacak deneyimler üretmeye odaklandık. İster başka bir odadan çocuklarınızın ne yaptığını iPad'inizle kontrol edin, ister evde değilken iPhone'nuzla evi görüntüleyerek güvende hissedin... HomeKit, Circle 2'nin siz ve aileniz için daha akıllı çalışmasını sağlıyor.'' dedi.
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