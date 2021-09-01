Logitech'ten Okula Dönüş Fırsatları

Okula dönüş yaklaşırken, her öğrencinin çalışmayı daha kolay ve daha verimli hale getirmek için teknolojik aksesuarlara yatırım yapmasının tam vakti. Logitech, pek çok öğrencinin ister evde ve isterse de okulda kullanabileceği ekipmanları ile öğrenme deneyimine katkı sunuyor. Yeni okul dönemini göz önünde bulunduran Logitech, günümüzün teknoloji meraklısı öğrencileri için kameradan kulaklığa, klavyeden mouse'a avantajlı fırsatlar sunuyor.
Uzaktan Eğitim Kampanyası: C270 HD Webcam'e H111 Stereo Kulaklık hediye!
Öğrenciler için bütçe dostu bir kamera olan Logitech C270 HD Webcam, online olarak yürütülen derslere katılmak veya öğrenciler arasındaki iletişim için önemli bir aksesuar. Tüm işletim sistemleriyle uyumlu olan C270, geniş ekran formatında net ve pürüzsüz bir görüşme deneyimi sunarken, gürültü önleyici mikrofonu sayesinde, kalabalık ortamlarda bile sesin net şekilde duyulmasını sağlıyor. Otomatik ışık düzeltme özelliği ile daha aydınlık ve kontrastlı bir görüntü sağlayan webcam, Microsoft Teams, Skype ve Zoom gibi uygulamalarla uyumlu olarak çalışıyor. C270'in yanında hediye olan ve tüm cihazlar ile kullanılabilen H111 Stereo Kulaklık, gürültü önleyici mikrofon özelliği sayesinde arka plan seslerini yok ediyor ve ders sırasında daha iyi odaklanmayı sağlıyor. Ders sonrasında müzik dinlemek, oyun oynamak, aile üyeleri veya arkadaşlar ile görüntülü aramalar dâhil günlük görevler için de ideal formda olan kulaklık, bilgisayar, akıllı telefon ve tablet ile kullanılabiliyor.
Klavye & Mouse'ta %35'e varan indirim fırsatları!
MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Setindeki ''sessiz tıklama teknolojisi'' öğrencilerin odağını çalışmalarına çevirmesini sağlıyor ve öğrencileri çevredeki dikkat dağıtıcı tüm unsurlardan uzaklaştırıyor. Ergonomiye ve sessizliğe önem verenler için tasarlanan sessiz ekipmanlar, geleneksel "tıklama" hissini verirken neredeyse hiç gürültü çıkarmıyor. Sıvıya karşı dayanıklı tuşlara ve tasarıma sahip olan MK295 Kablosuz Klavye, uzun süre kullanım vaad ederken, 36 aya kadar pil ömrü sağlıyor. Sağlam ayaklara sahip klavye, kişisel ihtiyaçlara göre eğim alabiliyor. 18 ve 24 aya kadar pil ömrü sunan M220 Sessiz Mouse modeli ise yalnızca mouse arayan kullanıcılar için ekonomik ve renkli bir alternatif olarak öne çıkıyor.
*Kampanya 13 Eylül tarihlerine kadar geçerlidir.
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