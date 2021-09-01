Logitech'ten Okula Dönüş Fırsatları

Logitech, 'Okula Dönüş'' kapsamında, öğrencilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için C270 HD Webcam yanında H111 Stereo Kulaklık hediye ediyor. Logitech, MK295 Sessiz Kablosuz Klavye & Mouse Seti ve M220 Sessiz Mouse'ta ise %35'e varan indirim fırsatları sunuyor.