Mac App Store'da Gizlilik Fiyaskosu!
Mac App Store'daki bazı uygulamaların tarayıcı geçmişinizi okuyup, kendi sunucusuna yüklediği ortaya çıktı!
Mac App Store'daki uygulamalarda ortaya çıkan yeni bir akım, herhangi bir uygulamayı indirmeden önce iki kez düşünmenizi sağlayacak. 9to5Mac'in da doğruladığı sorun, uygulamaların home dizinine izin erişimi isteyip ardından web tarayıcı geçmişinizi ve diğer kişisel verileri toplaması.
"Trend Micro, Inc" tarafından geliştirildiği iddia edilen uygulamaları ele alan 9to5Mac, Dr. Unarchiver, Dr. Cleaner gibi uygulamaların Safari, Chrome ve Firefox'un tarama geçmişini alıp, kendi sunucusuna yolladığını ortaya çıkardı. Uygulamalar, sistemde yüklü diğer uygulamalarla ilgili bilgileri de topluyor. Tüm bu bilgiler, uygulamayı çalıştırdığınızda toplanıyor ve ardından bir .zip dosyasında sıkıştırılarak geliştiricinin sunucularına gönderiliyor.
Dr. Unarchiver'ı test eden 9to5Mac, home dizini seçiliyken "Tara" düğmesine bastığınızda, uygulamanın giriş klasörünüze erişme izni aldığını, böylece tarama geçmişine ulaşabildiğini söylüyor. Gönderilen dosyalarda yapılan incelemeler, Safari, Chrome ve Firefox'un tüm geçmişinin gönderildiğini, arama geçmişi ve yüklü uygulamaların da gönderildiğini ortaya çıkardı.
Casusluğu daha da tehlikeli yapan, Dr. Unarchiver adlı uygulamanın ABD Mac App Store'da en popüler 12. uygulama olması.
Haberin yayınlanmasının ardından ismi geçen uygulamalar, Mac App Store'dan kaldırıldı. Ancak uygulamaların tarayıcı geçmişine bu kadar kolay erişmesi, ciddi bir sorun gibi görünüyor. Sanırız Apple'ın veya tarayıcı geliştiricilerinin geç olmadan bu konuda bir önlem almaları gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın