MacBook Air'in Ekranı Windows 10'da Neden Daha Parlak?

Apple'ın 2020 model MacBook Air'inin Windows 10 ile çalışırken çok daha parlak bir ekran sunduğu ortaya çıktı. Nedeni kesin olarak bilinmese de, durum hakkında birkaç tahmin yürütülüyor.
Notebookcheck.net tarafından yapılan MacBook Air incelemesi sırasında cihazda Windows ile ilgili bazı testler de gerçekleştirildi. Ürünü inceleyenler, cihazda Windows yüklüyken ekranın çok daha parlak olduğunu fark ettiler. İncelemeye göre cihaz, BootCamp üzerinden yüklenen Windows 10'daki 547 nit parlaklığa, macOS'ta ise 415 nit'e ulaştı. Windows'ta renk isabetinin biraz daha düşük olduğunu da fark eden Notebookcheck.net'e göre durum, Apple'ın macOS'ta renk isabetini korumak için parlaklığı azaltmasından kaynaklanıyor olabilir.
Bir başka teoriye göre ise bu durum, tedarik zinciriyle ilgili bir sorun olabilir: Apple'ın bazı panelleri daha parlak görüntü sunarken, bazıları sunamıyor olabilir. Bundan dolayı parlaklık, Apple tarafından her ekranda aynı seviyede görünecek bir şekilde ayarlanıyor olabilir. Aksi halde yeni bir MacBook Air satın aldıktan sonra arkadaşınızın MacBook'unda daha canlı bir ekran görmek, sanırız hoşunuza gitmeyecektir.
Bir başka teori ise Apple'ın MacBook Air ile MacBook Pro ekranları arasında önemli bir fark olduğunu göstermek istemesi. Son olarak durum, pil ömrü sorunlarıyla da ilgili olabilir.
Tüm bunlar elbette sadece bir tahmin ve üstelik sadece bir rapora dayanıyor (Reddit'te benzer gözlemlerden bahsedilse de). Apple, henüz parlaklık farkıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Kaynağın dile getirmediği bir başka olasılık, tüm bunların herhangi bir amacının olmama ihtimali. Cihaz, Windows'ta parlaklık yönetimini düzgün bir biçimde yapmadığı için ekran daha parlak görünüyor olabilir.
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