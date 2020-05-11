Galaxy S30 Hakkında Heyecan Verici İddialar Gelmeye Başladı

Samsung Galaxy S30'un Galaxy S20'den daha güçlü olacağını söylemeye bile gerek yok. Ancak bir sızıntı sayesinde yeni telefonun ne kadar daha güçlü olacağı konusunda artık bir fikrimiz var.
GizChina'nın sızdırdığı test sonuçlarına göre Galaxy S30'un işlemcisi (adının Exynos 1000 olacağı söyleniyor), Snapdragon 865'ten üç kata kadar daha yüksek performans sunuyor. Snapdragon 865, Galaxy S20'nin ABD sürümlerinde kullanılıyor.
Test raporunda yer alan üç testte en büyük fark, "Aztec High"da görünüyor. Bu testte Adreno 650 GPU 20fps sunarken, Exynos 1000'deki grafik işlemci 58fps'ye ulaşıyor. Ancak diğer testlerde Exynos'un bu kadar büyük bir fark atmadığı gözleniyor. Örneğin "Aztec Normal"de Exynos 1000 181,1fps'ye ulaşırken Adreno 650'nin 123fps elde ettiği gözleniyor. Yine de aradaki farkın büyük olduğu açık.
Yapılan karşılaştırmaların grafik işlemcilere odaklandığı gözleniyor, dolayısıyla Exynos 1000 her alanda Snapdragon 865'ten daha hızlı olmayabilir. Üstelik test raporunun sahte olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.
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