MacBook Pro Klavyesi Sorunu Mahkemeye Taşındı

Arızalı klavyeler, ateşli tartışmaların ardından Apple'ı mahkeme koridorlarına kadar sürükledi!

MacBook Pro Klavyesi Sorunu Mahkemeye Taşındı

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