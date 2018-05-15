MacBook Pro Klavyesi Sorunu Mahkemeye Taşındı
Arızalı klavyeler, ateşli tartışmaların ardından Apple'ı mahkeme koridorlarına kadar sürükledi!
Apple'ın MacBook Pro ve MacBook klavyelerinde bulunan bir arıza, markanın yakasını bırakmıyor. Kalifornya'da açılan dava markayı arızalı klavyeleri bilerek piyasaya sürmekle suçluyor. Kullanıcılardan yığınla gelen raporları baz alan davacı, 2015'te piyasaya sürülen klavyenin 2017'de güncellenerek daha sık arızalanması sağlandığını iddia ediyor. Raporlar en ufak bir toz ya da kırıntının klavyeyi bozabildiğinden bahsediyor.
AppleInsider, topladığı verilere bakarak klavye arızası nedeniyle teknik servise gelen cihazların ikiye katlandığını ve toplam arızaların %11.8'inin klavye ile ilgili olduğunu açıkladı. MacBook and MacBook Pro'ların genel çoğunluğu gerektiği gibi çalışsa da, arızadan etkilenenlerin sayısı hiç de az değil. Change.org web sitesinde açılan imza kampanyasına şu an itibariyle 22.000 kişi imza atmış durumda.
Apple bu bilgisayarlar için bir yıl garanti sunuyor, ancak davaya göre bu süre kesinlikle yeterli değil ve zaten klavyenin temel tasarımındaki bir hata, arızanın tekrarlanma olasılığını yüksek tutuyor.
Apple geçmişte kendi hatası yüzünden oluşan arızalar için özel istisnalar oluşturmuş ve garanti sürelerini bu istisnalar için uzatarak ücretsiz parça değişimi ve tamir seçenekleri yaratmıştı. Bu davanın da benzer bir uzlaşma ile sona ermesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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