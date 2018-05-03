MacBook Pro'larda Can Sıkan Sorun
Yeni nesil MacBook Pro'lar, yaşanan bu sorunla Apple'ın canını fazlasıyla sıkıyor!
Yeni nesil MacBook Pro modellerinin – ikinci nesil "kelebek" (Butterfly) anahtar mekanizmasını kullanan 2016 ve 2017 modelleri – klavyelerinin bir sorun ile karşılaşma ihtimalleri, daha önceki dizüstü bilgisayarlara göre daha yüksek. Hatta istatistikler, 2016 model söz konusu olduğunda bu ihtimalin iki kata kadar çıktığını gösteriyor.
Bu sayılar Apple Insider tarafından sunulmuş durumda ve ABD genelinde Apple Genius Bars ve doğrulanmış üçüncü parti tamir mağazaları tarafından yapılan tamirlerden elde edildi. Bu istatistiklere göre 2014 yılından bir MacBook Pro ilk yıl bakımına geldiğinde tamir edilen tüm modellerin %5.6'sı bir klavye sorununu barındırıyordu. 2015 yılı da %6 oranı ile bu sayıya oldukça yakındı.
Ancak ikinci nesil kelebek anahtarlı yeni klavyeye geçiş yapıldığında, 2016 yılındaki klavye problemleri (Touch Bar hariç) oranı %11.8 idi. Başka bir deyiş ile oranlar neredeyse iki katına çıkmıştı ve MacBook Pro 2017 için bu oran biraz düzelmiş olsa da, %8.1 ile hâlâ bir miktar yüksek kalmaya devam etti.
Bu noktada belirtilmesi gereken bir diğer ayrıntı da, bir MacBook Pro klavyesinin tamirinin kolay bir işlem olmadığı. Bu işlem için üst kasanın tamamının (klavyenin yanı sıra batarya ve çevresindeki metal kaplama da dahil olmak üzere) değiştirilmesi gerekiyor. Bunun bedeli de 400 dolar civarında olabilirken, yeni modellerde bu fiyat 700 dolara kadar çıkabiliyor...
Levent Öztürk
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