macOS 10.15, iPad'i Ekrana Dönüştürebilir

macOS 10.15 güncellemesi, iPad'i Mac'inizin harici ekranı gibi kullanmanıza izin verebilir!

macOS 10.15, iPad'i Harici Ekrana Dönüştürebilir

Apple'ın bu sene yayınlanması beklenen bir sonraki macOS güncellemesi, iPad'i kablosuz bir bağlantı üzerinden ikinci bir monitör olarak kullanmanıza izin verebilir.

Luna Display'den esinlenilen işlev, 9to5Mac'in raporuna göre Apple içerisinde "Sidecar" olarak anılıyor ve iPad'i ikinci ekran gibi kullanmanıza izin veriyor. Bununla birlikte iPad, tam olarak harici bir monitör gibi çalışmıyor. Bunun yerine, fareyi bir pencerenin üzerine götürdüğünüzde ve "büyüt" düğmesinin üzerine geldiğinizde, karşınıza bazı seçenekler geliyor. Bu seçenekler arasında bulunan "Pencereyi harici ekrana gönder" seçeneği, uygulamanın diğer ekranda tam ekran olarak görünmesini sağlıyor. iPad'in ekranını kullanırken Apple Pencil ile çizim yapmanıza izin veriyor.

Yeni işlev grafik sanatçılarının işine yarayabileceği gibi, çoklu görevi de kolaylaştırabilir. macOS, Windows 10'da olduğu gibi, bu alanda yapacağı bir geliştirmeyle uygulamaları ekranın herhangi bir kenarına yaslamayı da kolaylaştıracak.

macOS'un iTunes'u farklı uygulamalara ayırabileceği, konuşulan diğer değişiklikler arasında. iOS'ta yapılacak yenilikler arasında ise pencereli uygulamalar var.

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