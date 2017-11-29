macOS'ta Ciddi Bir Güvenlik Açığı Çıktı!

macOS'un son sürümünde keşfedilen güvenlik açığı, Mac sahiplerinin canını fazlasıyla sıkacak cinsten...

macOS'ta Ciddi Bir Güvenlik Açığı Çıktı!

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