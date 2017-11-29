macOS'ta Ciddi Bir Güvenlik Açığı Çıktı!
macOS'un son sürümünde keşfedilen güvenlik açığı, Mac sahiplerinin canını fazlasıyla sıkacak cinsten...
Apple'ın masaüstü işletim sistemi macOS'un en son sürümünde ciddi bir güvenlik açığı bulunduğu keşfedildi. Açık, herhangi bir yabancının sisteminize kolayca erişmesine olanak tanıyor.
Açığı 10.13.2 High Sierra'da test edip doğrulayan Neowin.net'e göre en son yapı olan 10.13.1'i hack'lemek de mümkün. Açık, misafir olarak oturum açtıktan sonra güvenlik ayarlarını değiştirip Mac App Store'dan uygulama ve yazılım güncellemelerini yüklemeye izin veriyor. Bunun için kullanıcı adı olarak "root" yazmak yetiyor. Oturum açmak için iki veya üç kez denemeniz gerekebiliyor ancak bazen ilk denemede başarılı oluyorsunuz.
You can access it via System Preferences>Users & Groups>Click the lock to make changes. Then use "root" with no password. And try it for several times. Result is unbelievable! pic.twitter.com/m11qrEvECs— Lemi Orhan Ergin (@lemiorhan) 28 Kasım 2017
Diğer raporlara göre bu açık, macOS'un önceki sürümlerinde bulunmuyor. Saldırganlar için herhangi bir teknik bilgi gerektirmeyen bu açık Apple'ı harekete geçirmiş durumda. Açıktan hemen korunmak için bir root parolası belirlemeniz yeterli. Bu işlem için buradaki talimatları izleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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