Mark Zuckerberg'den Bitcoin ve Keçili Facebook Paylaşımı

Bitcoin ile adı en fazla anılan kişi hiç kuşkusuz Elon Musk. Ama bu haberin Musk ile ilgisi yok. Aksine, bu kez konumuz Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg. Zuckerberg, geçtiğimiz gün Facebook üzerinde keçilerinin fotoğrafını paylaştı. Keçilerden ilki Max ismini taşırken, diğerinin adı biraz garip: Bitcoin...
Facebook gönderisinde Zuckerberg, iki keçisinin, Max ve Bitcoin başlıklı bir fotoğrafını paylaştı. Bitcoin sorgulanabilir değere sahip dijital bir para birimi olabilir, ancak şimdi aynı zamanda Zuckerberg'in hayvanlarından biriyle bir isim paylaşma şerefine de sahip.
Zuckerberg'in sadece 2 keçisinin mi olduğunu, yoksa çiftliğinde çok daha fazlasının bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Ama çok yakında kripto para birimleri ile dolu bir çiftliğe sahip olduğunu görürsek de şaşırmayalım. Zira artık kripto para birimlerinin hayatın hangi alanında karşımıza çıkacağını kesitremiyoruz...
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