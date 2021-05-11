Elon Musk'ın Şaşırtıcı "Kader" Rastlantısı: 1950'lerden Gelen Rastlantı!

Umarız garip rastlantıları seviyorsunuzdur... Günümüzde Elon Musk'ın adı sıklıkla haberlerde görüyoruz ve Elon ismi, Mars ile sık sık birlikte kullanılıyor. Ama Elon Musk ve Mars arasında, Musk doğmadan çok öncesinde, bir bilim kurgu kitabı sayesinde tamamen rastlantısal da olsa, bir bağlantı olduğunu muhtemelen bilmiyorsunuz...
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'dan Amerika'ya göç eden bilim insanı Wernher von Braun tarafından 1950'li yıllarda The Mars Project (Mars Projesi) adında bir bilim kurgu kitabı yazılmıştı. Bu kitabın konusu, o sıralarda uzak gelecek olarak görülen 1980'li yıllarda geçiyor ve Mars üzerindeki insan kolonistler ve "Elon" unvanını taşıyan liderlerini içeriyor. Elon Musk'ın doğum tarihi ise 1971...
Tabii ki bu durumu daha önce fark edenler olacaktır. Ancak 30 Aralık 2020 tarihinde, uzay habercisi Toby Li'nin, Musk'ın "Kaderden kaçış yok" şeklindeki bir tweet'ine cevap olarak gönderdiği mesaj ile çok daha yaygın bir şekilde bilinir olduğu bir gerçek. Tweet'e Elon Musk'ın "bunun gerçek olduğuna emin miyiz?" şeklindeki cevabı da ilgi çekici.
Speaking about destiny, did you know that Von Braun's 1953 book "Mars Project," referenced a person named Elon that would bring humans to Mars? Pretty nuts pic.twitter.com/m28yFU4Ip6— Toby Li (@tobyliiiiiiiiii) December 30, 2020
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