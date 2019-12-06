Mars'tan Bir Büyüleyici Kare Daha

Mars'ın çorak ve kuru bir gezegen olduğunu artık biliyoruz. Dünya ise su ile dolu. Ancak çok farklı bu iki gezegen, bazı durumlarda aynı Güneş'in altında benzer görüntülere sahne olabiliyor. NASA'nın Curiosity aracı bu anlardan birini, Gale Krateri'nde gündoğumu fotoğrafı ile bizlere gösterdi.
NASA'dan Doug Ellision bu fotoğrafı "çekme şansını yakaladığım en güzel görüntülerden biri" mesajı ile Twitter üzerinde paylaştı.
Ellison, Twitter üzerinde kendisini "Mars Fotoğrafçısı" olarak tanımlıyor ve bir NASA profilinde Curiosity ekibi ile çalışmasını anlatırken "kameraları doğru yönde tuttuğumdan emin olmak için bilim ekibi ve (Keşif) araç(ı) sürücüleri ile çalışıyorum" cümlesini kurmaktaydı.
Görüntüde Güneş'in kareye ancak girdiği ve aracın çevresindeki dramatik manzarayı aydınlattığı görülüyor. Bu fotoğrafın belki de en dikkat çekici özelliklerinden biri ise oldukça tanıdık gözükmesi ve kolaylıkla Dünya üzerindeki bazı noktalar ile karıştırılabilecek olması.
Gale Krateri, Curiosity'nin uzaktaki evi olarak tanımlanabilir. Kayalıklar, yükseltiler, tepeler, çıkıntılar ve uzaklarda Mount Sharp (Keskin Dağ) görüntüsü ile bu etkileyici bölge, 2012 yılından beri Curiosity tarafından keşfediliyor.
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