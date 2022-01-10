Mars Keşif Aracı Perseverence'ta Çıkan Ciddi Sorun Can Sıkıyor!

Mars Perseverance keşif aracının kızıl gezegenden örnek toplama çalışmaları önemli bir engelle karşılaştı. NASA, sondaj karuselinin (sondaj matkabını depolayan ve dahili işleme için örnek tüplerini ileten cihaz) enkaz parçaları tarafından kısmen bloke olmasından sonra keşif aracının örnekleri depolamayı durdurduğunu bildirdi. Keşif aracı 29 Aralık'ta anormallikle karşılaştı, ancak görev ekibi, sondaj matkabını çıkarmak, robot kolunu karuselden çıkarmak ve neler olduğunu doğrulamak için görüntü alma komutunu göndermek için 6 Ocak'a kadar beklemek zorunda kaldı.
Bu enkaz parçalarının, çekirdekleme ucunu indirirken numune tüpünden düşen ve bu parçanın karuselde düzgün bir şekilde oturmasını engelleyen çakıl taşları olduğu düşünülüyor. Depolama, NASA'nın örnekleri sonunda Dünya'ya geri getirme planları için çok büyük öneme sahip.
Tabii ki bu durum örnek toplamanın sona erdiği anlamına gelmiyor. NASA/JPL'nin baş numune mühendisi Louise Jandura'nın belirttiği üzere karusel enkazla çalışacak şekilde tasarlandı. Ancak ekip ilk kez enkazı temizlemek zorunda kaldı ve Jandura, operatörlerin çakıllardan "kontrollü ve düzenli bir şekilde" kurtulmak için ihtiyaç duydukları kadar zaman alacağını söyledi.
Bu, Perseverance'ın yaşadığı ilk sorun değil. Keşif aracı, ilk denemesinde de örnek toplayamamıştı ve Ingenuity helikopteri altıncı uçuşu sırasında bir işleme hatası yaşamıştı.
Yine de yaşanan bu olay, görevin zorluklarını gösteriyor. Örnek toplamak ve depolamak gibi görünüşte çok basit bir görev bile ters gidebilir. Ve Mars çok uzak olduğundan dolayı düzeltmelerin gerçekleştirilmesi kolay değil. Ayrıca, kesinlikle düzeltilebileceklerinin garantisi de yok.
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