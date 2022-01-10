Mars Keşif Aracı Perseverence'ta Çıkan Ciddi Sorun Can Sıkıyor!

Mars keşif aracı Perseverence'ta sorun çıktı: Bu sefer keşif aracı, taşlarla ciddi bir sorun yaşıyor!

Mars'ta can sıkan sorun
NASA/JPL-Caltech/MSSS

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