Çin'in Tianwen-1'inden Yeni Mars "Selfie'si" Geldi!

Çin Ulusal Uzay İdaresi, nasıl doğru özçekim (selfie) yapılacağını kesinlikle biliyor. 2021'de, Mars'a inen Zhurong gezici ve Tianwen-1 iniş aracının yeni "selfie'leri" Dünya'ya ulaştı.
Uzay ajansı "görev yörüngesinin ilk tam fotoğrafı" olarak tanımladığı kare de dahil olmak üzere bir dizi görüntü yayınladı. Yörünge aracı, geriye bakan ve arka planda Mars ile uzay aracını yakalayan bir kamerayı serbest bıraktı. Görüntüde, gezegenin buzlu kuzey kutbu bölgesi de yer alıyor.
Tianwen-1 görevinin, iniş aracı, keşif aracı ve yörünge aracı dahil olmak üzere çeşitli bileşenleri bulunuyor. Mayıs 2021'de iniş yapan araç, Mars'ın kuzey yarım küresinde geniş bir düzlük olan Utopia Planitia'yı keşfediyor.
Daha önce 2020'de Mars'a giderken Tianwen-1 uzay aracının bir portresini görmüştük. Görünüşe göre yeni tam yörünge selfie'si, fotoğrafları çeken ve verileri daha sonra Dünya'ya geri göndermesi için uzay aracına gönderen bir kameranın serbest bırakılmasıyla, aynı yöntem kullanılarak çekildi.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, parlak uzay aracına daha yakından bir bakış ve gezegenin tozlu kırmızı bir manzara üzerinde beyaz girdaplar gibi görünen kuzey kutup buzulunun bir görünümü de dahil olmak üzere iki yörünge görüntüsü daha paylaştı.
Tianwen-1, Çin için büyük bir başarı oldu ve keşif aracı ile yörünge aracı, verileri toplamaya ve Dünya'ya aktarmaya devam ediyor. Uzay aracı selfieleri bize devam eden bir görevin alışılmadık bir görünümünü veriyor ve Mars'ın keşfinin nasıl uluslararası bir çaba haline geldiğini vurguluyor...
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