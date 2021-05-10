Mars'ta Mantar Bulunduğu İddiası Gerçek Olabilir mi? Cevap, Haberimizde...

Şu an gündemin en popüler konusu kuşkusuz uzay. SpaceX ile beraber popüler kültür haline gelen uzay çalışmaları, son dönemde heyecan verici keşiflere sahne olduğu gibi bu konuda çokça spekülasyon da gündeme geliyor. Bunlardan birini de NASA'nın yayınladığı fotoğraflar üzerine getirilen yorumlar yaratmış durumda.
NASA'nın Mars'taki Perseverance uzay aracı tarafından çekilen bir fotoğrafta görülen oluşumlar şu günlerde bilim dünyasını ikiye ayırmış durumda. Kimisi bu fotoğraftakileri kaya küreleri olarak adlandırırken, kimileri ise bu oluşumlar üzerinden "mantar teorisini" ileri sürüyor.
Zaman zaman bazı bilim insanları tarafından Mars ve Venüs'te görüldüğü iddia edilen mantar oluşumları neticesinde oluşmuş mantar teorisi, bir kez daha Mars için gündeme gelmiş durumda. İddianın arkasındaki isim ise Rhawn Gabriel Joseph.
Joseph, 1970'lerde nöroplastisite alanına büyük katkılarda bulunan bir sinirbilimci. 10 yıldan fazla bir süredir kendi web sitesi üzerinde yayınladığı makalelerle araştırmalarını paylaşan Joseph'e göre Mars'ta mantar oluşumları var ve NASA'nın çektiği fotoğraflar da bunun kanıtı.
Ancak öte yandan karşıt görüş bildiren fikirler de yok değil. Özellikle bir kesim bilim insanı tarafından Joseph'in çalışmalarının bir dayanak noktası yok ve tamamen gerçek dışı. Zira aynı iddia sahipleri, Mars koşullarının bildiğimiz şekliyle hayata elverişli olmadığını gösteren çok sayıda veriyi ileri sürüyorlar.
Peki, mantarlar bu koşulların üstesinden gelebilir mi? Şimdilik elde edilen verilen, bunun yok denecek kadar zayıf bir ihtimal olduğunu gösteriyor.
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