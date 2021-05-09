Ekrana Temas Eden Su Damlası Telefonun Kafasını Nasıl Karıştırıyor?

Bir ekrana temas eden sıvı, su damlası neden telefonun aklını karıştırır? İşte yanıtı

Su Damlası, Telefonun Kafasını Nasıl Karıştırıyor?

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