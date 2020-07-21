Mars yüzeyinden çarpıcı 4K görüntüler geldi!

YouTube kanalı ElderFox Documentaries, Mars yüzeyinin "şimdiye kadar bir araya getirilmiş en büyük mozaiğini" yayınladı. Şaşırtıcı derecede keskin 4K çözünürlükte sunulan bu Mars görüntüleri Kızıl Gezegen'i daha önce hiç olmadığı kadar net gösteriyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Uzay araştırmaları belgeselleri üreten İngiltere merkezli ElderFox firması, yakın zamanda hazırladığı yeni bir Mars videosunu YouTube kanalında yayınladı. Görüntüler, Mars'ın yüzeyinde dolaşan Spirit, Opportunity, ve Curiosity yüzey araştırma araçlarından geliyor. Bu araçlardan sadece Curiosity halen Mars'ta çalışıyor.
Videoda, üç yüzey araştırma aracı tarafından çekilen bir dizi hareketsiz görüntü toplandı ve 4K çözünürlüğünde tekrar oluşturuldu. Bazı görüntülerde görülen siyah bölgeler, henüz fotoğrafı çekilmemiş alanları temsil ediyor.
Jeologların Mars'ın yüzey detaylarını daha net bir şekilde tanımlamasına yardımcı olmak için görüntüler yeniden renklendirildi. Bu da, bazı görüntülerde görülen mavi gökyüzünün aslında mavi olmadığı anlamına geliyor. Mars'ta gökyüzü kırmızı görünüyor. Bu renk değişikliği, Mars atmosferinde bulunan bol miktarda tozdan kaynaklanıyor.
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