Mars yüzeyinden çarpıcı 4K görüntüler geldi!

Şaşırtıcı derecede keskin 4K çözünürlükte sunulan bu Mars görüntüleri Kızıl Gezegen'i daha önce hiç olmadığı kadar net gösteriyor.

Mars yüzeyinden çarpıcı 4K görüntüler geldi!

YouTube kanalı ElderFox Documentaries, Mars yüzeyinin "şimdiye kadar bir araya getirilmiş en büyük mozaiğini" yayınladı. Şaşırtıcı derecede keskin 4K çözünürlükte sunulan bu Mars görüntüleri Kızıl Gezegen'i daha önce hiç olmadığı kadar net gösteriyor. Videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: 

New: Mars In 4KNew: Mars In 4K
A world first. New footage from Mars rendered in stunning 4K resolution. We also talk about the cameras on board the Martian rovers and how we made the video. The cameras on board the rovers were the height of technology when the respective missions launched. A question often asked is: ‘Why don’t we actually have live video from Mars?’ Although the cameras are high quality, the rate at which the rovers can send data back to earth is the biggest challenge. Curiosity can only send data directly back to earth at 32 kilo-bits per second. Instead, when the rover can connect to the Mars Reconnaissance Orbiter, we get more favourable speeds of 2 Megabytes per second. However, this link is only available for about 8 minutes each Sol, or Martian day. As you would expect, sending HD video at these speeds would take a long long time. As nothing really moves on Mars, it makes more sense to take and send back images. Credit: NASA Music from Epidemic Sound

Uzay araştırmaları belgeselleri üreten İngiltere merkezli ElderFox firması, yakın zamanda hazırladığı yeni bir Mars videosunu YouTube kanalında yayınladı. Görüntüler, Mars'ın yüzeyinde dolaşan Spirit, Opportunity, ve Curiosity yüzey araştırma araçlarından geliyor. Bu araçlardan sadece Curiosity halen Mars'ta çalışıyor.  

Videoda, üç yüzey araştırma aracı tarafından çekilen bir dizi hareketsiz görüntü toplandı ve 4K çözünürlüğünde tekrar oluşturuldu. Bazı görüntülerde görülen siyah bölgeler, henüz fotoğrafı çekilmemiş alanları temsil ediyor.    

Jeologların Mars'ın yüzey detaylarını daha net bir şekilde tanımlamasına yardımcı olmak için görüntüler yeniden renklendirildi. Bu da, bazı görüntülerde görülen mavi gökyüzünün aslında mavi olmadığı anlamına geliyor. Mars'ta gökyüzü kırmızı görünüyor. Bu renk değişikliği, Mars atmosferinde bulunan bol miktarda tozdan kaynaklanıyor.

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