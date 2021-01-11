Marvel Future Fight'a Asgard Büyüklüğünde Güncelleme

Thor, Yıldırım Elçisi, Netmarble'ın epik aksiyon-RPG oyunu Marvel Future Fight'a Asgard büyüklüğünde güncelleme ile geliyor.

Marvel Future Fight'a "Asgard" Güncellemesi

Netmarble'nin popüler mobil oyunu MARVEL Future Fight için en yeni Yıldırım Elçisi güncellemesi Asgard'ın en büyük Süper Kahramanları ve Kötü Adamları için yepyeni kostümler ile geliyor. Güncelleme ayrıca oyuncuların tadını çıkarması için diğer oyun içi değişiklikler ve geliştirmeler de ekliyor.

İki yeni orijinal hikâye bölümü - 'Gerçek S.H.I.E.L.D.' ve 'Geleceğin Sonu' - şimdi oyuncuların deneyimlemesi için hazır. Bu yeni yazılmış hikâyeler sırasıyla Agents of S.H.I.E.L.D. ve Ultimate evreni, Captain Marvel'in evrensel özel timinden ilham alınmıştır. Yeni kostümler ise Thor için olan Yıldırım Elçisi kostümü dahil, Loki için Asgard Ajanı kostümü ve Valkyrie için Korkusuz Muhafızlar kostümü de oyuncuların toplaması için hazır.

Diğer MARVEL Future Fight geliştirmeleri şunları içerir:

  • 'Potansiyelin Farkına Varma' aşağıdaki 12 karakter için açıldı: Malekith, Destroyer, Thor (Jane Foster), Ulik, Fandral, Volstagg, Hogun, Hela, Angela, Skurge, Heimdall ve Sif.
  • 'Uyanmış Potansiyel' Valkyrie, Heimdall ve Sif için, yeni Uyanmış Yetenekler eklenerek açıldı.
  • Loki artık Kategori-3'e yükseltilebilir ve yeni nihai yetenekleri eklendi.

MARVEL Future Fight dünya çapında 120 milyonu aşkın oyuncusuyla beşinci yıldönümünü kutluyor. Oyun şu anda bütün dünyada App Store® ve Google Play™ üzerinden mevcut.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
14 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, cep telefonu, akıllı saat fırsatı
13 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda gaming kulaklık, mouse ve birçok teknolojik ürün...
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?

Günün En çok Okunanları
Samsung, Yeni Exynos İşlemcisini Tanıtıyor
BiP 1 Milyon 124 Bin Yeni Kullanıcı Kazandı
Marvel Future Fight'a Asgard Büyüklüğünde Güncelleme
Lenovo'dan Sıra Dışı Bir Bilgisayar Tasarımı Daha: LaVie Mini
Halen Windows 7 Kullananların Oranı, Şaşırtıcı Boyutlarda

 

 