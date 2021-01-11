Marvel Future Fight'a Asgard Büyüklüğünde Güncelleme

Netmarble'nin popüler mobil oyunu MARVEL Future Fight için en yeni Yıldırım Elçisi güncellemesi Asgard'ın en büyük Süper Kahramanları ve Kötü Adamları için yepyeni kostümler ile geliyor. Güncelleme ayrıca oyuncuların tadını çıkarması için diğer oyun içi değişiklikler ve geliştirmeler de ekliyor.
İki yeni orijinal hikâye bölümü - 'Gerçek S.H.I.E.L.D.' ve 'Geleceğin Sonu' - şimdi oyuncuların deneyimlemesi için hazır. Bu yeni yazılmış hikâyeler sırasıyla Agents of S.H.I.E.L.D. ve Ultimate evreni, Captain Marvel'in evrensel özel timinden ilham alınmıştır. Yeni kostümler ise Thor için olan Yıldırım Elçisi kostümü dahil, Loki için Asgard Ajanı kostümü ve Valkyrie için Korkusuz Muhafızlar kostümü de oyuncuların toplaması için hazır.
Diğer MARVEL Future Fight geliştirmeleri şunları içerir:
- 'Potansiyelin Farkına Varma' aşağıdaki 12 karakter için açıldı: Malekith, Destroyer, Thor (Jane Foster), Ulik, Fandral, Volstagg, Hogun, Hela, Angela, Skurge, Heimdall ve Sif.
- 'Uyanmış Potansiyel' Valkyrie, Heimdall ve Sif için, yeni Uyanmış Yetenekler eklenerek açıldı.
- Loki artık Kategori-3'e yükseltilebilir ve yeni nihai yetenekleri eklendi.
MARVEL Future Fight dünya çapında 120 milyonu aşkın oyuncusuyla beşinci yıldönümünü kutluyor. Oyun şu anda bütün dünyada App Store® ve Google Play™ üzerinden mevcut.
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