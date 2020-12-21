Yılın Hayal Kırıklığı Cyberpunk 2077'yi İnceledik!

Yılın en iyi oyunu derken, yılın en büyük hayal kırıklığı olarak karşımıza çıkan Cyberpunk 2077 çok konuşuldu, çok tartışıldı. Peki, aslında ne oldu? Cyberpunk 2077'de ne gibi hatalar var ve oyunun hikayesi ne? İşte tüm detaylarıyla Cyberpunk 2077 hakkında bilmeniz gereken her şey!