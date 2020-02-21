Maskeler Corona Virüsünden Koruyor mu?

Maske corona virüsünün ortaya çıkmasının ardından pek çok kişide görülmeye başlandı. Çin'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan Corona virüsü, haber bültenlerindeki yerini koruyor. Virüsün yayılacağına dair korku ise birçok insanı maskelere yönlendirmiş durumda. Peki, maske Corona'dan korur mu? Maskeler gerçekten Corona virüsün bulaşmasını durdurabiliyor mu, yoksa hiçbir işe yaramıyor mu?
Corona Virüsü Nedir ve Nasıl Bulaşır?
Corona virüsü ailesi, griple aynı şekilde bulaşan bir grup hava kaynaklı virüs. Corona virüsünü taşıyan birinin öksürmesi veya hapşırmasıyla onu nefes alırken vücudunuza almanız mümkün.
Hasta bir kişinin yüzeylerde bırakabileceği virüslerin ise dokuz güne kadar yaşayabildiği söyleniyor. Çoğu grip virüsü yaklaşık 24 saat yaşayabildiğinden bu oldukça uzun bir süre.
Maske Corona Virüsünü Engeliyor mu?
Resimde gördüğünüz standart cerrahi yüz maskesi, tıp doktorları tarafından ameliyat sırasında bakteri ve virüsün geçmesini engellemek için kullanılıyor. Bu maskeler büyük parçacık ve damlaların geçişini engellese de, virüs parçacıklarının maskenin etrafından dolaşmasına ve üzerine konmasına engel olmuyor. Maskenin üzerine yerleşen virüsler, onu çıkarırken sorun oluşturabilir.
Maske N95 nedir?
N95 Solunum Maskesi olarak bilinen maske türü ise içerisinden geçen havayı filtreleyen bir aparatla geliyor. N95 sınıflandırması, maskenin çok küçük (0,3 mikron) parçacıkları en az yüzde 95 filtreleyeceği anlamına geliyor. Çocuklarda ve sakallı kişilerde etkili olmayan bu maskeler, düzgün bir biçimde kullanıldığında bile enfeksiyonu tamamen engellemiyor. Üstelik bu maskeler, rahatsız edici derecede sıcak hale gelebiliyor ve nefes almanızı zorlaştırabiliyor.
Çinliler Neden Maske Kullanıyor?
Yani iki maske de Corona virüsüne karşı etkili bir koruma sunmuyor ancak buna rağmen, virüs bulaşma olasılığının yüksek olması nedeniyle, Çinli vatandaşlardan maske kullanmaları isteniyor.
Corona Virüsünden Nasıl Korunur?
Virüsten korunmanın en iyi yolu, ellerinizi sıkça yıkamaktan, gözlerinize, burnunuza dokunmamaktan, hapşırırıken veya öksürürken mendil kullanıp, hemen ardından bu mendili atmaktan geçiyor. Mendil bulamazsanız, virüsün elinize bulaşmasını engellemek için dirseğinizin içerisine doğru öksürün veya hapşırın.
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