Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor?

Maske takmalı mı, takmamalı mı? Tartışmalarının hızla arttığı günümüzde, özel bir teknikle hazırlanmış bir video maskenin etkisini bilimsel olarak ortaya koydu. Özel bir görüntüleme tekniği ile hazırlanan bir videoda havaya yayılan parçacıklardan maskenin insanları nasıl koruduğu belgelendi.
Koronovirüsün insandan insana bulaşma yollarında birinci yolu nefes alırken, hapşırırken veya öksürürken havaya yayılan küçük partiküller. Bu partiküller havada asılı kalıyor ve nefes alırken içimize çekiyoruz. Maske taktığımızda ise hem içimize çektiğimiz hava miktarını azaltıyoruz hem de de giren havayı filtreliyoruz.
Lavision tarafından özel bir görüntüleme tekniği ile hazırlanan bu videoda giren çıkan havanın ve içindeki hava partiküllerinin hareketinin maske ile ne kadar kısıtlandığı açıkça görülüyor. Dışarıya verilen hava büyük miktarda azaldığından dolayı virüsü taşıyan kişilerin havaya yayma ihtimali de büyük oranda azalıyor. Bu videoda görülen, dikkate değer bir başka veri ise bedenden dışarı çıkan ısının çevredeki havayla etkileşime nasıl girdiği.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın