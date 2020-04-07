Maskeler koronavirüsten nasıl koruyor?

Maske takmalı mı, takmamalı mı? Tartışmalarının hızla arttığı günümüzde, özel bir teknikle hazırlanmış bir video maskenin etkisini bilimsel olarak ortaya koydu. Özel bir görüntüleme tekniği ile hazırlanan bir videoda havaya yayılan parçacıklardan maskenin insanları nasıl koruduğu gösterildi.

07 Nisan 2020 11:24