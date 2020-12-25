Maxim Tsigalko Kimdir? CM 01/02 Efsanesi Tsigalko Hayatını Kaybetti

Maxim Tsigalko ismini biliyorsanız, muhtemelen Championship Manager 01/02 oyunu ile gecelerinizi geçirmiş sayısız insandan birisiniz. İşte bu oyunun efsane futbolcularından biri olan Maxim Tsigalko'nun hayatı, futbol kariyeri gibi çok erken bitti; efsane 37 yaşında hayatını kaybetti.

CM 01/02 Efsanesinden Hayata Erken Veda

Eğer 2000'li yılların başında hayatının büyük bölümünü Championship Manager oynayarak geçirenlerden biriyseniz, size kötü bir haberimiz var. Championship Manager 01/02'nin efsane futbolcusu Maxim Tsigalko, futbol hayatı gibi, gerçek hayata da erken veda etti. Belarus basını,  Maxim Tsigalko'nun henüz 37 yaşındayken hayatını kaybettiğini duyurdu.

Maxim Tsigalko Kimdir?

Tsigalko'nun, Chamionship Manager 01/02 (CM 01/02) oyuncularının bir numaralı golcüsü olduğu tartışılmaz bir gerçek. Ancak oyunun efsanesi, gerçek futbol hayatında oldukça şanssız bir isimdi. Umut vaat eden bir yıldız adayı olsa da, geçirdiği sakatlıklar nedeniyle futbolu 26 yaşında bırakmak zorunda kaldı.

Maxim Tsigalko hakkındaki ilginç gerçeklerden biri, kendisinin bir CM efsanesi olduğunu çok sonradan öğrenmiş olması. 2 yıl önce yaptığı bir röportajda şunları söylemişti: "O dönemde kimse bana bu oyundan bahsetmedi. Benim ve ülkemin de oyun hakkında bir bilgisi yoktu. Yıllar sonra, oyunda bir efsane olduğumu Rus gazetecilerden öğrendim ve çok şaşırdım."

Futbol hayatına Dinamo Minsk altyapısında başlayan Maxim Tsigalko, ardından Naftan Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Savit Mogilev formalarını giydi. 23 yaşında geçirdiği sakatlık sonrasında yakasını bırakmadı ve 26 yaşında yeşil sahalardan ayrıldı. Bundan sonrası onun için pek kolay geçmedi; para kazanmak için inşaat işçiliği dahil pek çok farklı işte çalıştı. Ve henüz 37 yaşındayken, yokluklar içinde hayatını kaybetti.

Tsigalko'nun ölüm sebebi açıklanmış değil.

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