Maxim Tsigalko Kimdir? CM 01/02 Efsanesi Tsigalko Hayatını Kaybetti

Maxim Tsigalko ismini biliyorsanız, muhtemelen Championship Manager 01/02 oyunu ile gecelerinizi geçirmiş sayısız insandan birisiniz. İşte bu oyunun efsane futbolcularından biri olan Maxim Tsigalko'nun hayatı, futbol kariyeri gibi çok erken bitti; efsane 37 yaşında hayatını kaybetti.