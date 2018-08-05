McAfee ve LG Aile Mobil Güvenliği Sağlayacak
McAfee Safe Family, artık tüm LG telefonlarında ön yüklü şekilde gelecek!
McAfee, LG ile birlikte çalışarak mobil cihazlarda aile güvenliğini arttırmak için özel bir hizmet sunmaya hazırlanıyor. McAfee Safe Family adlı uygulama, tüm yeni LG telefonlarda ön yüklü olacak, bu sayede ebeveynler çocuklarının telefonlarını kolaylıkla kontrol edebilecek.
McAfee Safe Family uygulaması dahilinde web taraması görüntüleme ve bloklama, kullanım süresi kontrolleri ve canlı konum takibi özellikleri bulunuyor. LG G7 ThinQ, Q7, Q7+ ve Q Stylus cihazları 32 Avrupa ülkesinde bu uygulama ile birlikte kutudan çıkacak. Diğer LG kullanıcıları da uygulamayı LG Smart World mağazasından indirebilirler.
McAfee, akıllı telefon sahibi çocukların ebeveynlerinin %80'inin çevrimiçi güvenlik bakımından endişeli olduğunu gösteren bir araştırma yayınlamıştı. Araştırma ayrıca ebeveynlerin %34'ünün çocuklarının telefonlarıyla uygunsuz web sitelerine eriştiklerine şahit olduklarını göstermişti.
McAfee baş tüketici güvenliği sorumlusu Gary Davis şu açıklamayı yaptı:
"Cep telefonu kullanan çocukların sayısı artmaya devam ettikçe, çocukların mobil cihazlarla çevrimiçi dünyayla etkileşim kurduklarında ebeveynler için daha güvenli bir ortam yaratılması ihtiyacı giderek artıyor.
McAfee Safe Family'nin akıllı telefonlarında ön yüklemesiyle LG, çevrimiçi etkileşimlerin güvenli ve keyifli olmasını sağlamaya yardımcı olan bir çözümle hem ebeveynleri hem de çocukları güçlendirmeyi hedefliyor."
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın