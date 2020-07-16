MEB, LGS 2020 sonuçlarını açıkladı... Merakla bekleniyordu

Öğrencilerin merakla beklediği LGS sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS 2020 sonuçları MEB internet sayfasından öğrenilebiliyor.

MEB, LGS 2020 sonuçlarını açıkladı

Merakla beklenen LGS 2020 sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden duyurdu.

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LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puana ulaştı. Sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilere göre daha başarılı.

LGS 2020 SONUÇLARINDAN NOTLAR

LGS  2020'de doğru cevap ortalamaları şöyle:

Türkçe (20 soru) 10.00
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru) 5.05
Matematik (20 soru) 4,89
Fen Bilimleri (20 soru) 10,21
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru) 6,39
Yabancı Dil (10 soru) 3,53

2019'a göre öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği görüldü.

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