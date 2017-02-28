MediaTek "VR" destekli üst gömlek Helio X30'u tanıttı
MediaTek, yeni tanıttığı 10 çekirdekli işlemcisiyle, hem telefonlara, hem de Google DayDream platformuna destek verecek!
Dünyaca ünlü yarıiletken üreticisi MediaTek, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni işlemcisini de gözler önüne serdi. Yeni 10 çekirdekli Helio X30 çipiyle akıllı telefonlara güç vermekle kalmayacak, ayrıca Google'ın DayDream platformuna da tam destek verecek. Akıllı telefonlarda gün geçtikçe artan sanal gerçeklik rağbetine böylelikle desteğini katacak olan MediaTek, Helio X30 yonga setiyle, 300 Dolar ile 500 Dolar arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan akıllı telefon ve tabletlerde bulunabilecek.
10 nanometre fabrikasyon sürecinin eseri olan Helio X30, 10 çekirdekten güç alıyor. Helio X20 yonga setine kıyasla LTE hızını yükselten, grafik ve CPU performansını yukarı çeken Helio X30, ayrıca enerji tasarrufunda da bulunuyor: Helio X30, X20'ye kıyasla yüzde 35 oranında daha yüksek hızda çalışıyor, yüzde 50 oranında ise daha tasarruflu yapısıyla fark yaratıyor.
Helio X30, 10 çekirdekli yapıda demiştik. İçeriğinde iki ARM Cortex-A73 2.5 GHz, dört ARM Cortex-A53 2.2 GHz ve dört ARM Cortex-A35 1.9 GHz çekirdek bulunduran yonga seti, PowerVR Series 7XT Plus 800MHz GPU sahibi. Bununla MediaTek Helio X20'ye kıyasla yüzde 60 oranında enerji tasarrufu sağlıyor ve 2.4 kat daha yüksek hızda çalışıyor.
MediaTek'in amiral gemisi statüsüne yerleşen Helio X30, önümüzdeki aylarda akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak.
Ercan Uğurlu
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