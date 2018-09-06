MEGA Uzantısı Kullanıcı Verilerini Çaldı

Dosya depolama hizmeti Mega'nın ele geçen Chrome eklentisi, kullanıcı kimlik bilgilerini ve şifreleme anahtarlarını çaldı!

MEGA Uzantısı Kullanıcı Verilerini Çaldı

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