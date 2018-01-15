Meltdown ve Spectre Açıkları CES'e Damgasını Vurdu

Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları, CES'in üzerine dev bir gölge gibi vurdu!

Meltdown ve spectre açıkları CES'e damgasını vurdu

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