Merak ediliyordu: TikTok'un Türkiye kararı belli oldu

TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıklandı

Merak ediliyordu: TikTok'un Türkiye kararı belli o

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
7 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
6 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Günün En çok Okunanları
8 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman! Netflix paylaştı
İşte Vodafone TV'nin Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı
Bilgisayarınızla iPhone'unuzu Kablosuz Şarj Etmeye Hazırlanın
Elon Musk'tan WhatsApp'ın yeni kararına tepki! "Signal'i kullanın"

 

 