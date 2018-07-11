Merakla Beklenen İsim Ortaya Çıktı!
Samsung'un yeni akıllı saatlerinde kullanacağı isim, ortaya çıkan bu logo ile birlikte neredeyse tamamen doğrulandı!
Samsung'un yeni nesil akıllı saatlerine ne isim vereceği uzun zamandır sorgulanıyor. Söylentiler arasında Gear S4, Gear Sport 2 ve Galaxy Watch isimleri hep ön plana çıkıyor. Ve şimdi bu isimlerden birini neredeyse kesinleştiren bir ipucu ortaya çıkmış durumda.
GalaxyClub tarafından fark edilen bir patent başvurusuna göre Samsung, Galaxy Watch logosunun tüm haklarını satın almış durumda. Bu da, sıradaki akıllı saat serisinin Galaxy Watch ismi ile piyasaya sürüleceğini neredeyse tamamen doğruluyor.
Asıl soru ise, bu seride Samsung'un Tizen işletim sistemini kullanmaya devam edip etmeyeceği. Bir süredir, Koreli devin Android Wear'a geçeceği yönünde söylentiler internette dolaşıyor.
Şimdilik bu sorulara verebileceğimiz bir cevap yok. Samsung, yeni Galaxy Watch cihazlarını IFA 2018'de tanıtacak ve biz de aradığımız cevaplara, Ağustos ayının sonunda ulaşabileceğiz.
Cem Sinanoğlu
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