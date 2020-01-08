Mercedes'ten Avatar'dan Esinlenen Otomobil Konsepti

Mercedes-Benz'in CES 2020'de gösterdiği Avatar filminden çıkmış gibi görünen otomobil konsepti, sürücüyü biyometrik teknolojiyle bir araya getiriyor.
Kapısı olmayan aracın tekerleklerinde aydınlatma bulunuyor. Araç üzerindeki çok yönlü "biyonik kanatlar", sürüngenlerin kabuklarına benzer bir görüntü sunmayı amaçlıyor. Aracın hangi güç kaynağını kullandığı açık değil, ancak sürücüye dış dünyayı müthiş bir biçimde sunuyor. Dış ortamın bir yansıması, sıra dışı bir şekle sahip ekranda görünüyor.
Vision AVTR'nin koltuğuna oturduğunuzda araç kalp ritminizi hissedip, bunu koltuğun arkasından hafif bir yumrukla "onaylıyor". Mercedes, aracın bu biyometrik bağlantıyla çalıştığını söylüyor. Firma, yolcuyla otomobili bir tür "simbiyotik organizma" olarak birleştirmeyi amaçlıyor. Aracın işlevlerini elinizi konsoldaki titreşen kontrol yüzeyine koyarak kontrol ediyorsunuz. Araç, arkada çocuk varsa onların sağlığını kontrol ediyor ve yolculara uyum sağlayabiliyor.
Otonom aracın mekanikleri konusunda pek bilgi yok, ancak ön ve arka akslar 30 derece dönebildiğinden "yengeç yürüyüşü" yapabiliyor.
Tüm bunların Mercedes-Benz'in geleceği için ne anlam taşıdığını söylemek ise zor. Araca dahil edilen birçok konsept ve teknoloji var, ancak firmanın bunlar geleceğe yönelik vizyonunu yansıtmaktan çok, Avatar'dan esinlenerek yapılmış görünüyor.
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