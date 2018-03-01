Mercedes-Benz, MWC 18'de Yapay Zekaya Odaklandı
Mercedes-Benz, 2018 Mobil Dünya Fuarı'nda yapay zekaya odaklandı.
Mercedes-Benz, kapılarını 26 Şubat 2018'de açan Mobil Dünya Kongresi'nde Yeni Mercedes-Benz A-Serisi'nde ilk olarak dünya lansmanını gerçekleştirdiğini "Yapay Zekâ" ile çalışan MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi/Mercedes-Benz User Experience) adındaki yeni multimedya sistemini tanıttı. Sezgisel ve eğitsel olarak kullanıcıların davranışlarına göre şekillenebilen bir yapay zekâyı barındıran MBUX, Barselona'daki Mercedes-Benz'in odak noktasını oluşturuyor. Yaklaşık 70 milyon satır kod yazılarak yaratılan yeni bilgi-eğlence sistemi MBUX ile ilk defa arttırılmış gerçeklik üzerinden harita görüntülemesi yapılabilmesi ise tamamen yeni bir özellik.
Daimler'in geliştirme ve üretim alanlarında gelecekte sunacağı ulaşım çözümleri için yapay zekâ, şirketin ana başlıkları arasında yer alıyor.
"Four Years From Now" (4YFN) ismindeki Start-up fuarı da Mobil Dünya Kongresi'ne paralel olarak Barselona'da düzenleniyor ve Mercedes-Benz'in burada da bir standı mevcut. Hackathon Serisi sonucundan küresel bir başarı öyküsü olarak ortaya çıkan "DigitalLife Campus" kapsamında, Hack.IAA, Hack.Singapore, Hack.Berlin, Hack.TechCrunch ve Hack.Bangalore takımları fikirlerini sergiliyor ve uzmanlarla bir araya geliyorlar.
Mobil Dünya Kongresi, yazılım ve donanım olmak üzere iki farklı dünyadan uzmanlarla bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunabilinen uluslararası bir platform. DigitalLife Campus serisi "hackathon", bilgisayar programcıları, grafik tasarımcıları, ara yüz tasarımcıları ve proje yöneticilerine yönelik katılımcıların bir araya gelmesini sağlıyor. Mercedes-Benz standında bir araya gelen katılımcılar geleceğin teknolojilerine birlikte karar veriyorlar. Mercedes-Benz'in Mobil Dünya Kongresi'ne ait konu etiketi ise #MBmwc18 olarak belirlendi.
smart vision EQ fortwo da sergileniyor
Daimler bünyesindeki smart, Mobil Dünya Kongresi 2018'de, smart vision EQ fortwo'yu sergileyerek mobilitedeki gelecek vizyonunu gözler önüne seriyor. Salt mobiliteye odaklanan bir otomobilin kullanıcı konforunu ne kadar arttırabildiğini gözler önüne seren smart vision EQ fortwo, CASE programı kapsamında geliştirildi. Şehir içi kullanıma odaklanılarak hazırlanan ve otonom sürüş sistemiyle donatılan iki kişilik smart vision EQ fortwo, tamamen elektrikli bir altyapıya sahip. Car2Go isimli araç paylaşım programının geleceğine dair ipuçları taşıyan smart vision EQ fortwo'da gaz ya da fren pedalları bulunmuyor.
Mercedes Me ile geleceğe hazırlanın
Mercedes-Benz'in tam ve eksiksiz bir akıllı telefon entegrasyonu olan "Mercedes Me", bir kez daha Mobil Dünya Kongresi'nde kendini gösterdi. Mercedes Me sayesinde, kullanıcıların akıllı telefon üzerinden kalan yakıt miktarını görme veya merkezi kilidi açma/kapama gibi araç fonksiyonlarını gerçekleştirme imkânı sunuluyor. Kullanıcı akıllı telefon üzerinden dört adede kadar sanal anahtar aktive edebiliyor.
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