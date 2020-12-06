Metal Gear Solid Filminde Solid Snake'i Canlandıracak Aktör Açıklandı

Birkaç yıldır, popüler oyun serisi Metal Gear Solid'in sinema salonlarına taşınması hakkında hazırlık yapıldığını biliyoruz. Ve şimdi, film hakkındaki en büyük gizem çözülmüş gibi görünüyor. Filmde Solid Snake karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.
Jordan Vogt-Roberts tarafından yönetilecek olan filmde, başrolde göreceğimiz isim Oscar Isaac olacak. Oscar Isaac pek çok önemli filmde rol almış bir isim olsa da, pek çok kişi onu Star Wars'tan Poe Dameron karakteri ile anımsayacaktır.
Metal Gear Solid oyun serisinin büyük bir hayranı olan yönetmen Jordan Vogt-Roberts, bu hayranlığı kendisi ile yapılan röportajlarda defalarca dile getirmişti. Metal Gear Solid markası ilk kez PlayStation'da, 1998 yılında, Metal Gear ve Metal Gear 2: Solid Snake isimli iki öncül oyundan sonra karşımıza çıkmıştı.
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