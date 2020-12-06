Metal Gear Solid Filminde Solid Snake'i Canlandıracak Aktör Açıklandı

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan Metal Gear Solid filminde, ünlü karakter Solid Snake'i canlandıracak aktör nihayet belli oldu.

Beklenen isim sonunda açıklandı

Birkaç yıldır, popüler oyun serisi Metal Gear Solid'in sinema salonlarına taşınması hakkında hazırlık yapıldığını biliyoruz. Ve şimdi, film hakkındaki en büyük gizem çözülmüş gibi görünüyor. Filmde Solid Snake karakterini kimin canlandıracağı belli oldu.

Jordan Vogt-Roberts tarafından yönetilecek olan filmde, başrolde göreceğimiz isim Oscar Isaac olacak. Oscar Isaac pek çok önemli filmde rol almış bir isim olsa da, pek çok kişi onu Star Wars'tan Poe Dameron karakteri ile anımsayacaktır.

Metal Gear Solid oyun serisinin büyük bir hayranı olan yönetmen Jordan Vogt-Roberts, bu hayranlığı kendisi ile yapılan röportajlarda defalarca dile getirmişti. Metal Gear Solid markası ilk kez PlayStation'da, 1998 yılında, Metal Gear ve Metal Gear 2: Solid Snake isimli iki öncül oyundan sonra karşımıza çıkmıştı. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 10 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
A101 3 Aralık 2020 aktüel kataloğunda HI-LEVEL TV, Piranha IP kamera imkanı
Günün En çok Okunanları
Eğer Netflix Gibi Hizmetlerde 4K Yayın İzliyorsanız, Bir Kez Daha Düşünün
Utah'taki Gizemli Monolitin Kayboluşu İle İlgili Yeni Bir Video Yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Uyardı: Bu 5 Şehir, Yüksek Risk Altında!
Samsung Beyaz Eşya İkili Alımda 500 TL İndirim Kampanyası!
YouTube Yorumları İçin "Bir Daha Düşünün" Dönemi Başlıyor

 

 