MicroLED, OLED Karşısında!
Özellikle Apple'ın yakından ilgilendiği microLED teknolojisi nedir, OLED karşısında neler sunuyor?
OLED ekranların yüksek fiyatına karşın müthiş göründüklerini biliyoruz. Ancak şu sıralar kulağınıza başka bir ekranın adı sıkça geliyor olabilir: microLED.
Apple'ın yakından ilgilendiği microLED'e yakından bakma zamanı bizce de geldi. Merak etmeyin, microLED harika görünse de, yakın zamanda OLED'i yerinden edecek gibi görünmüyor. microLED henüz geliştirme aşamalarının başında ve toplu üretimden uzak.
microLED Nedir?
microLED, geleneksel LED'leri alıp, onları mikrosobik seviyeye indiriyor. microLED kendi ışığını sağladığı ve OLED'e rakip olabilecek bir parlaklık sağladığı için oldukça etkileyici görünüyor.
microLED'in zamanla bozulma gibi bir derdi bulunmuyor. Ekranda uzun süre duran görüntülerin "yanmaya" yol açmadığını da söyleyelim. Böylece geliştiriciler, oyunlardaki ve telefonlardaki arayüz öğelerinin ekranı bozabileceğini hesaba katmak zorunda kalmıyorlar.
Tek sorun, microLED üretiminin şu an çok zor olması. 55 inç'lik bir ekran için milyonlarca microLED'i kusursuz olarak yerleştirmek gerekiyor. Hizalamadaki sorun, ışıklandırmayı ve renkleri etkileyebiliyor. Bu sorunlar aşılana kadar microLED'in yaygınlaştığını muhtemelen görmeyeceğiz.
MicroLED vs OLED
microLED ve OLED'i birbirinden ayıran en büyük şey, fiyat. microLED kullanan bir TV'yi 2018 itibariyle üretmek kolay bir iş değilken OLED'i kağıta baskı alır gibi üretmek mümkün. Yani bu alanda OLED kazanıyor.
OLED zamanla özelliğini kaybeden bir karışım kullandığından çok uzun bir ömür sunmuyor. Bu durum özellikle çok pahalı TV setleri için bir sorun teşkil ediyor, tabi yatırımınızın uzun vadeli olmasını istiyorsanız. İlk 5-6 senede belki bir eskime görmüyorsunuz ancak sonrasında TV'niz, ilk alındığı gibi kalmıyor.
Bunun yanında bir de "yanma" sorunu var. OLED ekranların fiyatının düşmesiyle bu ekranlar, birçok cihazda kullanılmaya başlandı. Bu ise yanma sorununun sıkça gündeme gelmesine yol açtı. microLED'lerde ise bu sorun bulunmuyor.
microLED teknoloji televizyonlardan uzak olsa da Apple'ın Watch için ve Google'ın yeni Google Glass için microLED teknolojisine yatırım yaptığı söyleniyor. microLED'in bu alanda birkaç sene içinde parlaması bekleniyor. Yine de microLED ekranlı ilk giyilebilir teknolojilerin ucuz olmasını beklemeyin.
Zeynel A. Öztürk
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