MicroLED, OLED Karşısında!

Özellikle Apple'ın yakından ilgilendiği microLED teknolojisi nedir, OLED karşısında neler sunuyor?

MicroLED, OLED Karşısında!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

Oyuncular buraya!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Amy Winehouse "Geri Dönüyor"
Essential, Yüzde 30'unu İşten Kovuyor!
Yeni iPhone'lar Beklenen İlgiyi Görmedi
iPad Pro 2018, iPhone XS'ten Hızlı Olacak
Decathlon G-EYE Kameraları Aksiyona Hazır!

İlginizi çekebilir