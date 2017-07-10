Microsoft 365, Office 365 ve Windows 10'u Birleştirdi!
Microsoft, en çok kullanılan yazılımlarından ikisini bir araya getirerek Microsoft 365'i ortaya çıkardı!
Microsoft'un bu hafta ev sahipliğini yaptığı Inspire 2017 partner konferansında iş dünyası ve kurumsal müşterilere yönelik büyük bir duyuru yapıldı. Firma, Office 365 ve Windows 10 üyeliğine sahip olan çok sayıda kurumsal müşterisi için bu ikisini bir araya getiren, basitleştirilmiş bir üyelik sunacak.
Microsoft 365, yazılım devinin tanımıyla "Office 365, Windows 10, Enterprise Mobility + Security ürünlerini içeren tam, akıllı ve güvenli bir çözüm". Microsoft, bu yeniliğin iş dünyasına yönelik ürünlerin tasarım ve çıkışlarında "temel bir değişiklik" anlamına geldiğini vurguluyor. Microsoft 365'in iki farklı katmanı bulunuyor. Microsoft 365 Enterprise mevcut Secure Productive Enterprise planını temel alıyor ve Office 365 Enterprise, Windows 10 Enterprise ve Enterprise Mobility + Security üçlüsünü içeriyor. Firmaya göre bu katman, geniş firmaları hedef alıyor.
Microsoft 365 Business ise "300 kişiye kadar küçük ve orta boyutlu şirketler" için tasarlanmış ve Office 365 Business Premium üyeliğini içeriyor. Paket içerisinde "Windows 10 ve Enterprise Mobility + Security içerisindeki güvenlik ve yönetim işlevleri" bulunuyor. Sonbaharda çıkacak olan Microsoft 365 Business'ın fiyatı, kullanıcı başına aylık 20 dolar olacak. Enterprise'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.
Microsoft yeni tekliflerinin global partner topluluğu için de "heyecan verici yeni fırsatlar" sunacağını söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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