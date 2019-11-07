Microsoft'tan "4 Gün Çalış, 3 Gün Tatil Yap" Deneyi!

Microsoft Japonya ofisi, çalışanların tam maaş ile haftada dört gün çalıştıkları iş düzenini bir ay boyunca test etti ve sonuçlar ilgi çekici: Testin yapıldığı ay içerisinde satışlar neredeyse %40 arttı!
Yazılım devinin Japonya ofisleri Ağustos 2019'da her Cuma günü kapalıydı ve tam zamanlı çalışanlara ücretli "özel izin" verilmişti. Ayrıca bu deney sırasında toplantılar da en fazla yarım saate sınırlanmış ve çalışanlar, yüz yüze görüşmenin aksine online tartışmalar yapmaya teşvik edilmişlerdi.
Japonya Dünya'daki en uzun çalışma sürelerinden birine sahip ve 2017 yılındaki bir ankete göre Japon firmaların neredeyse çeyreği, çoğunlukla ücret ödemeden çalışanlarına ayda 80 saatten fazla mesai yaptırıyor.
Microsoft'un Çalışma Yaşamı Tercihi Testi 2019'una (Work Life Choice Challange) katılan çalışanların %92'si yapılan testin ardından uygulanan ankete olumlu yanıt verdi.
Microsoft'un söylediğine göre Ağustos 2018 ile karşılaştırıldığında elektrik tüketimi %23, kağıt baskı da %59 azaldı.
Ayrıca firma, bu kış mevsiminde ikinci bir Çalışma Yaşamı Tercihi testi yapmayı planladığını söylüyor ancak bu sefer çalışanlar aynı "özel izne" sahip olmayacaklar. Bunun yerine çalışanlar, "akıllıca dinlenmek için" izin almaya teşvik edilecek.
Microsoft, daha az çalışarak daha üretken olmaya çalışırken, Alibaba'nın ortak kurucusu Jack Ma ise çalışanlarını günde 12 saat ile daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Nisan 2019'da Ma bu "996" modelini tarif etmişti ve çalışanların haftada 6 gün sabah 9'dan akşam 9'a kadar çalışmalarını "bir lütüf" olarak tanımlanmıştı.
Ancak artık Microsoft'un, daha az çalışılan bir haftanın daha verimli olabileceğini kanıtlaması ile Japonya'nın yanı sıra benzer şekilde daha fazla çalışılan tüm yerlere fayda sağlaması ve diğer ülkelerin de benzer haftada 4 iş günü olan çalışma zamanı testlerini yapmaları mümkün gözüküyor.
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