Microsoft'tan "4 Gün Çalış, 3 Gün Tatil Yap" Deneyi!

Microsoft, yaptığı test ile çalışanlarını 4 gün çalıştırdı; 3 gün tatil yaptırttı. Ortaya çıkan sonuç ise inanılmaz...

07 Kasım 2019 21:00

Levent Öztürk